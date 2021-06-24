Минэкологии Украины сообщило об угрозе превращения страны в пустыню Фото: REUTERS

Климатические изменения могут привести к тому, что через несколько десятков лет Украина превратиться в пустыню. Такие данный приводит Министерство экологии незалежной.

Как передает портал vesti.ua, по данным ведомства, подобная ситуация может возникнуть в связи с недостатком усилий со стороны политиков, которые отвечают за решение проблемы окружающей среды. На сегодняшний день на Украине около 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, свыше 6 миллионов гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии.

В ведомстве заявляют, что сегодня распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод стали главными трудностями Украины. Согласно приведенным данным, пашни ежегодно выделяют в атмосферу три килограмма углерода, что приводит к повышению среднесуточной температуры.

Как отмечают в министерстве, если вовремя не отреагировать на проблемы, в стране возникнет большой дефицит воды и продовольствия. Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрий Малеванный заявлял, что к середине столетия незалежной придётся импортировать питьевую воду, если власти и население не станут обращать внимания на экологические проблемы.