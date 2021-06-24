ФСБ задержала жителя Симферополя, работавшего на спецслужбы Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Симферополя, собиравшего информацию о полетах российской военной авиации для украинских спецслужб Украины. Как уточняется, сведения, которые добывал задержанный, планировалось использовать против безопасности России.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, мужчина для получения необходимых сведений использовал специальное оборудование. В отношении заключенного возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены (ст. 275 УК РФ). Подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, ранее в России был разоблачен агент украинских спецслужб, который, как рассказали в ФСБ, длительное время оказывал «консультативную помощь» Службе безопасности Украины (СБУ) для «нанесения ущерба безопасности России». Как сообщалось, мужчина уже покинул территорию РФ. При этом, агент украинских спецслужб подтвердил факт контактов с СБУ, после чего ему закрыли въезд в Россию на 25 лет.