Патрушев: Обстановка в Афганистане деградирует по мере вывода войск США и НАТО

Обстановка в Афганистане деградирует по мере вывода войск США и НАТО, заявили в Совбезе РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обстановка в Афганистане деградирует по мере вывода из страны войск Соединенных Штатов и НАТО, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на Московской конференции по международной безопасности.

Как отметил Патрушев, складывающаяся в республике ситуация спровоцирует рост террористической активности в среднеазиатском регионе. При этом он подчеркнул, что России надеется на выполнение США и НАТО своих обязательств по финансовой поддержке афганского правительства. Кроме того, важно не допустить использование проблемы Афганистана для наращивания военного присутствия в Центральной Азии внерегиональных игроков, сказал Патрушев.

Также секретарь Совбеза напомнил, что некоторые страны пытались затруднить борьбу России против терроризма в Сирии. По словам Патрушева, терроризм нередко становится итогом «геополитических экспериментов» стране, которые используют экстремистские движения для подрыва неугодных режимов.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле заявили, что обеспокоены новым очагом напряженности на границе Афганистана и Таджикистана.

Ранее Вашингтон сообщил о выводе половины своих военных из Афганистана. Но при этом в американских ВС сообщили, что намерены по-прежнему преследовать террористические группировки.