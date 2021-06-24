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Политика24 июня 2021 10:29

Лавров: Россию поражает реакция НАТО на решение Москвы о выходе из ДОН

РФ лицемерно призывали не разрушать договор, хотя первым его покинули США, отметил глава МИД РФ
Абдулла ШАКИРОВ
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Лавров заявил, что Россию поражает реакция НАТО на решение Москвы о выходе из ДОН

Лавров заявил, что Россию поражает реакция НАТО на решение Москвы о выходе из ДОН

Фото: REUTERS

Россия поражена реакцией НАТО на решение Москвы о выходе из Договора по открытому небу, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

Односторонний выход США из ДОН поставил Россию в неравное положение с точки зрения военной прозрачности, отметил глава МИД РФ. Он заявил, что в этих условиях дальнейшее пребывание Москвы в договоре было бессмысленно.

«Но поражает реакция на этот наш абсолютно естественный и давно обозначенный шаг со стороны НАТО И Евросоюза, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор. Они словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», – сказал Лавров.

Как писал сайт kp.ru, Россия выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года.

Напомним, в конце прошлого года Вашингтон вышел из договора, после чего Москва заявила о своем намерении выйти из этого соглашения, поскольку не получила гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться Вашингтона.