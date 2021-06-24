Попова: "дельта"-штамм коронавируса зарегистрировали почти в 90 странах

Анна Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индийский штамм коронавирусной инфекции получил распространение уже почти в 90 странах мира. Такую статистику в четверг, 24 июня, привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По данным зарубежных специалистов, новый штамм "Дельта" получил распространение почти в 90 странах», - сказала глава Роспотребнадзора на III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Попова отметила, что России удалось выстоять в борьбе с пандемией в марте - апреле текущего года, когда в европейском регионе можно было наблюдать рост числа заражений COVID-19. Как она уточнила, о 70 процентах новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны, по оценкам специалистов, «мы услышим в ближайшее несколько месяцев».

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что индийский штамм коронавируса вызывает озабоченность в странах ЕС. По ее мнению, именно этот штамм COVID-19 непременно станет доминирующим в мире.