Новые ограничения на использование электросамокатов предлагают ввести в России

В России предлагают ввести новые ограничения на использование электросамокатов Фото: Алиса ТИТКО

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить использование электросамокатов лицам, которые ранее попадали в ДТП по собственной вине. Также общественник предлагает отредактировать нормы аренды техники. Соответствующий документ Петров направил на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и главы Минтранса Виталия Савельева.

«В целях повышения безопасности на улицах отечественных городов прошу вас оценить идею об ограничении прав на аренду различных транспортных устройств (самокатов, электроскутеров и т. д.) лицам, которые становились виновниками дорожных происшествий», — цитирует Петрова RT.

Общественник отметил, что люди, которые берут в прокат технику, зачастую являются участниками различных дорожных происшествий. Причем зачастую это связано с дефицитом опыта вождения или отсутствием персональной ответственности.

«Возможно, что целесообразно будет установить следующие нормы: участие в одном ДТП влечёт мораторий на использование любого шеринга на срок до шести месяцев, а повторное провоцирование и участие в инциденте повлечёт за собой запрет на использование сервиса до пяти лет», — говорится в обращении.

Напомним, что по данным МВД число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России с начала текущего года выросло на 200%. В результате таких аварий погибли 2 человека, 119 получили ранения и травмы, передает Москва 24.

Так, в середине июня в Уфе водитель электросамоката сбил пенсионера. Пожилой мужчина сломал ногу и был госпитализирован, передает телеканал «360».