Патрушев: курс РФ на наращивание обороноспособности безальтернативен

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взятый Россией курс на наращивание обороноспособности является безальтернативным. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, указав на то, что прошедший накануне саммит НАТО был антироссийским.

По его словам, прошедший саммит Североатлантического альянса продемонстрировал «беспрецедентный антироссийский заряд», а также «подтвердил претензии» НАТО на роль «мирового полицейского». «В этой связи взятый Россией курс на наращивание своей обороноспособности является для нас сегодня безальтернативным», - заявил он в ходе Московской конференции по безопасности.

Патрушев заявил, что в странах НАТО продолжается рост ассигнований на военные нужды. Как он отметил, в абсолютных значениях по данному показателю страны НАТО без учета Штатов опережают Россию почти в пять раз, а с оборонным бюджетом США этот показатель увеличивается почти в двадцать.

Секретарь Совета безопасности РФ также отмтеил, что Россия фиксирует высокую интенсивность разведывательных и демонстрационных действий как самолетов, так кораблей НАТО вблизи своих границ. По его словам, такие действия не могут не вызывать озабоченность, также как и деятельность Североатлантического альянса по милитаризации Арктики, в том числе размещение в этом регионе новых элементов военной инфраструктуры.