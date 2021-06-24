Патрушев: Россия не намерена использовать свою вакцину от COVID-19 в политических целях

Россия не намерена использовать свою вакцину от COVID-19 в политических целях, заявил Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отличие от стран Запада Россия не намерена использовать свою вакцину от коронавирусной инфекции как инструмент политического давления, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая на Московской конференции по международной безопасности, Патрушев отметил, что Москва продолжит оказывать гуманитарную помощь другим странам вне зависимости от их географического местоположения и влияния на мировой арене. Как заявил секретарь Совбеза РФ, безусловный приоритет для России – здоровье и жизнь человека любого цвета кожи, вероисповедания и политических взглядов.

«Все жизни имеют значение. All lives matter», – добавил Патрушев.

Ранее президент России Владимир Путин ответил тем, кто обвиняет Россию в использовании вакцин от коронавируса для политического влияния. «Просто бред, сапоги всмятку», – заявил российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, президент назвал абсурдными запреты на закупки действенных вакцин от коронавируса, заявив, что складывается ситуация, когда нет значительной помощи, где она могла бы быть.