Нарышкин: США превращаются в либерально-тоталитарное государство

Нарышкин заявил, что США превращаются в либерально-тоталитарный режим Фото: РИА Новости

Навешивая ярлыки о якобы тоталитарных и авторитарных режимах в России и Китае, США незаметно для себя сами трансформируются в либерально-тоталитарное государство, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Как отметил Нарышкин, Запад пытается разделить мир на два искусственных политических блока – условно демократический и условно авторитарный. При этом Вашингтон нередко обвиняет в отсутствии демократии даже своих союзников по НАТО, например Турцию и Польшу, сказал Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.

«США и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарные режимы», – заявил он.

Ранее Госдепартамент США запросил у американского конгресса 665,8 миллиона долларов на 2022 год для защиты европейских стран от России и Китая. В ведомстве уточнили, что эти средства также пойдут на «защиту демократии, защиту прав человека и гендерного равенства».

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявлял, что действия Москвы и Пекина в киберпространстве направлены на подрыв основ демократических обществ.