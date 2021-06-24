Киев назвал идею Меркель о диалоге с Россией «опасным отклонением» от санкционной политики ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инициатива канцлера Германии Ангелы Меркель о диалоге Евросоюза и России является «опасным отклонением» от санкционной политики Брюсселя, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

«Инициатива восстановить саммиты с Россией без какого-либо прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от санкционной политики ЕС», – сказал он на брифинге в Брюсселе.

Как считает глава украинского МИД, диалог ЕС и России «отвадит» Москву от выполнения Минских соглашений. Кулеба сказал, что для восстановления переговоров с Россией нет оснований, поскольку с момента «своей агрессии против Украины» она «не демонстрировала попыток изменить политику в отношении Киева и ЕС».

Как писал сайт kp.ru, Меркель призвала ЕС создать форматы диалога с Москвой и президентом России Владимиром Путиным для решения спорных вопросов. По ее словам, Брюссель не должен довольствоваться одним лишь анализом отношений с Россией. При этом глава немецкого правительства заявила, что Евросоюз также должен создать механизмы для единой реакции на «провокации» со стороны Москвы.

Напомним, ранее Кулеба обвинил Россию в провокации в связи с инцидентом с эскадренным миноносцем HMS Defender ВМС Великобритании. Он заявил, «что агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам».