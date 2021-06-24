Российские военнослужащие завершили работы по ликвидации последствий потопа в Керчи

Российские военнослужащие завершил работы по ликвидации последствий потопа в Керчи Фото: ТАСС

Военнослужащие Министерства обороны России завершили работы по ликвидации последствий наводнения в Керчи, спровоцированного обильными осадками.

Силами военных в городе было расчищено 134 километра дорог, порядка 60 кубометров территорий объектов социальной инфраструктуры, домовладений и фасадов зданий. Кроме того, восстановлены более 60 километров водоотводов, расчищены русла двух рек и оказана помощь местным жителям в вывозе испорченного имущества.

Минобороны развернуло в Керчи девять мобильных медицинских постов и задействовало 10 врачебно-сестринских бригад. Также в городе проводят дезинфекцию объектов, зданий и сооружений.

В настоящее время основные силы военнослужащих и спецтехника направлены в Васильевку, находящуюся в городском округе Ялта – этот населенный пункт сильнее всего пострадал от селевых сходов. Здесь работы завершатся 27 июня.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов ввел в регионе режим ЧС из-за потопа. Первая под воду ушла Керчь, где полностью затопило центр города. От Керченского полуострова циклон сместился на главную гряду Крымских гор, где выпало три месячных нормы осадков. Только Загорское водохранилище Ялты, расположенное в горах, за ночь получило 1 миллион кубометров притоков. Остальная вода пошла вниз по руслам рек, выходя из берегов и снося все на своем пути. До сих пор в Ялте водоснабжение полностью не восстановлено, купание в море запрещено.