В Госдуме поддержали запрет на аренду самокатов для тех, кто уже устраивал аварии Фото: Иван ВИСЛОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение по ужесточению условий аренды электросамокатов.

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить доступ к данному транспорту пользователям, по вине которых ранее происходили аварии.

- Предложение, на мой взгляд, хорошее. Я его поддержу, - говорит депутат в беседе с RT.

Учитывая сложившуюся ситуацию с самокатами и повышенную аварийность, «нужно принимать меры на уровне федерации», уверена парламентарий. Она полагает, что Минтранс должен подготовить стандарт и внести соответствующие изменения в ПДД.

- У нас прописаны нормы для мопедов и велосипедов, но совершенно отсутствуют нормы самокатов, скутеров и других мобильных средств передвижения, которые порой развивают скорость, не уступающую движению потока на трассе, - говорит Светлана Бессараб.

Сегодня субъекты пытаются установить правила самостоятельно, и они совершенно разные. В некоторых регионах скорость движения самоката в пешеходном потоке ограничена 6 км/ч, а где-то разрешено разгоняться до 15 км\ч.

- Все это разрозненные факты, нужно общее регулирование. Сегодня самокатчик является пешеходом и предъявлять ему какие-либо претензии или административную ответственности за нарушение практически невозможно, - заключила депутат.

Ранее поступало предложение ограничить скорость электросамокатов в России. Замруководителя самокатного движения «Let's Kick» Евгений Барабанов положительно отреагировал на такое предложение. Он уверен, что это поможет снизить аварийность с участием данного средства передвижения.

- Очень многие, кто пользуется прокатом, не умеют контролировать свою скорость и представляют большую опасность для окружающих пешеходов. Пожалуй, наиболее эффективным способом обеспечить безопасность является техническое ограничение скорости. Если ограничить скорость до 20, а лучше до 15 км/ч это резко снизит угрозу, - прокомментировал Барабанов "Свободной прессе".