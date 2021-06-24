Кремль позитивно оценивает инициативу проведения саммита Россия-ЕС

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва позитивно оценивает инициативу проведения саммита между лидерами Европейского Союза и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником воссоздания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой», - заявил представитель Кремля, отметив, что такой диалог необходим как Евросоюзу, так и России.

Песков также сообщил, что Кремль очень внимательно наблюдает за саммитом, который в четверг, 24 июня, открывается в Брюсселе, а также за «теми оценками этому потенциальному диалогу, которые оттуда прозвучат». По его словам, на сегодняшний день «в прикладном плане» какой-либо подготовки к саммиту не ведется.

Пресс-секретарь напомнил, что эта инициатива была выдвинута канцлером Германии Ангелой Меркель, и была поддержана президентом Франции Эммануэлем Макроном, однако, как он подчеркнул, все обсуждение будет проходить в ЕС с участием других стран-членов. «Поэтому тут очень важно понять, есть ли согласие на этот счет или нет», - заключил он.