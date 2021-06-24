«Единая Россия» и Фонд защиты прав дольщиков заставят недобросовестных застройщиков возмещать убытки

«Единая Россия» и Фонд защиты прав дольщиков разработают механизм, который ускорит достройку проблемных домов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Партия «Единая Россия» и Фонд защиты прав дольщиков собираются усовершенствовать процесс взыскания средств с недобросовестных застройщиков. Парламентарии намерены усилить механизм контроля и внести в законодательство поправки, которые позволят правоохранительным органам оперативно решать вопросы по взысканию со строительных компаний финансов на достройку проблемных домов. По словам руководителя рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутата Госдумы Александра Якубовского, это дополнительно защитит права граждан и позволит быстрее достраивать многоэтажки-долгострои.

- Сейчас по сути государство берет на себя обязательство за счет средств регионального и федерального бюджета восстанавливать права обманутых граждан. За прошлый год порядка 40 тысяч человек уже получили компенсации и решения о достройке. Чтобы эта работа была более эффективной и не отражалась на бюджетах, необходимы изменения в том числе в Уголовно-процессуальный кодекс, - комментирует Александр Якубовский.

Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев подчеркивает: Фонд еще ни разу не признали потерпевшим в делах, возбужденных против застройщиков. Это означает, что он не может претендовать на возмещение и взыскивать убытки с недобросовестных строительных фирм.

- Признание Фонда потерпевшим в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении застройщиков-банкротов, позволило бы нам взыскивать убытки. Полученные средства мы могли бы далее направлять на защиту прав пострадавших граждан. От депутатов поступило предложение в рамках их полномочий подключиться к решению данных правовых вопросов, - рассказал Константин Тимофеев.

Сейчас контролировать процедуру взыскания парламентарии могут с помощью депутатских запросов. Однако, по словам Александра Якубовского, необходимо разработать более эффективный механизм воздействия.

- Только на прошлой неделе мы направили обращения Генеральному прокурору в отношении ряда застройщиков Иркутской и Новосибирской области, а также Башкирии, - рассказал Якубовский. - На регулярной основе даем консультации и разработали типовые формы обращений в помощь пострадавшим гражданам.

По его словам, в ближайшее время рабочая группа «Единой России», Фонд защиты прав дольщиков и Ассоциация юристов России проведут совещание, на котором обсудят предложения по поправкам в законодательство. Парламентарии совместно с юристами также собираются провести серию обучающих вебинаров для дольщиков.

Напомним, ранее Фонд защиты прав дольщиков по инициативе единороссов получил дополнительные права на достройку проблемного жилья и контроль за действиями властей в субъектах РФ по завершению долгостроев. Теперь закон позволяет Фонду самому достраивать такие дома, а также выделять в них квартиры для льготных категорий населения.