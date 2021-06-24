Хуснуллин призвал губернаторов обратить внимание на стоимость жилья в своих регионах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Марат Хуснуллин призвал губернаторов регионов обратить внимание на стоимость жилья. Он предложил им рассмотреть все, что касается каким-либо образом роста цен, и внести соответствующие предложения по их сдерживанию. Об этом вице-премьер заявил на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

Также он рассказал, что правительство решает вопрос аварийного жилья в стране. По его словам, готовятся новые меры по решению этой проблемы. Он добавил, что шесть регионов в 2021 году завершат прежние программы по расселению аварийного жилья.

В своей речи он также указал на то, что около 70% из всего возводимого жилья в России строится в компактных скоплениях населённых пунктов, что является глобальным мировым трендом последних лет.