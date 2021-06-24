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Общество24 июня 2021 12:56

Врач рассказал, кому надо воздержаться от отдыха на море

Специалист также отметил важность вакцинации от коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Врач рассказал, кому надо воздержаться от отдыха на море

Врач рассказал, кому надо воздержаться от отдыха на море

Фото: Евгения ГУСЕВА

Отдых на море полезен для граждан, живущих в средней полосе и особенно северных районах, однако в условиях сложной эпидемической ситуации лучше провести отдых рядом с домом. Такой совет дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, для жителей климата средней полосы, а особенно более северных районов, отдых у моря поможет пополнить запасы йода, а также эксперт напомнил о благотворном влиянии солей и минералов, которые содержаться в морской воде, морской воздух и релаксация.

«В то же время не всем людям по состоянию здоровья подходит морской климат. Стоит проконсультироваться о целесообразности поездки на море и людям, которые переболели заболеваниями легких», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Эксперт указал на необходимость помнить о тяжелой эпидемической обстановке в России, а также повышенном спросе на курорты и ценам в этом году, и оценить, стоят ли риски нервов и вероятностью заболеть. Врач отметил важность вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что о прививке перед отпуском следует позаботиться заранее.

Тяжельников также сообщил, что пополнить запас минералов и йода можно и другими способами, а безопасно отдохнуть лучше не выезжая далеко от дома, например, на даче.