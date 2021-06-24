Захарова выразила опасение за жизнь Ассанжа после смерти Макафи

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что разделяет опасение бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена за жизнь основатель WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как разработчик антивирусной компании McAfee Джон Макафи накануне был найден мертвым в тюремной камере Барселоны.

Как писал сайт kp.ru, комментируя смерть разработчика антивирусной компании, экс-сотрудник заявил, что основатель WikiLeaks «может быть следующим». По словам Сноудена, Европа не должна выдавать обвиняемых в ненасильственных преступлениях настолько несправедливой судебной системе как американская.

Захарова отметила, что ранее на Ассанжа оказывали воздействие, в том числе «подвергали пыткам, а теперь мы вообще не представляем, что с ним творят».

«Потом англосаксы выдадут строчку пресс-релиза, мол, "не вынесли душа поэта позора мелочных обид", и все. Такие операции Запад проводить умеет - рука набита», - написала дипломат в своем Telegram-канале.