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Общество24 июня 2021 13:25

Треть россиян панирует потратить на детский отдых летом не более 30 тысяч рублей

Еще 22% хотят уложиться в 50 тысяч рублей
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне рассказали, сколько они готовы потратить на детский отдых этим летом

Россияне рассказали, сколько они готовы потратить на детский отдых этим летом

Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне рассказали, сколько денег рассчитывают потратить на отдых детей этим летом. Около трети опрошенных (30%) рассчитывают уложиться в сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру.

«Около трети (30%) родителей заявили, что каникулы обойдутся им в сумму от 10 000 до 30 000 рублей. 22% респондентов заплатят за детский отдых от 30 000 до 50 000 рублей. Ещё 2% россиян потратят более 100 000 рублей», — цитирует данные аналитиков Газета.Ru.

Также по 7% респондентов, отвечая на вопрос, какую сумму они готовы потратить на детские каникулы, выбрали варианты: «от 50 до 80 тыс. рублей», «от 10 до 20 тыс. рублей», «от 20 до 30 тыс. рублей». Еще 3% опрошенных ответили, что хотели бы уложиться в сумму до 10 тысяч рублей.

Опрос проводился во всех регионах РФ среди респондентов, у которых есть дети в возрасте от 5 до 18 лет.