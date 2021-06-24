Попова назвала зарубежные биолаборатории у границ России высочайшей угрозой безопасности Фото: сайт Центра общественного здоровья, созданного американцами недалеко от Тбилиси

Деятельность иностранных биологических лабораторий, расположенных вблизи границ России, рассматриваются Москвой как один из высочайших рисков для своей безопасности, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ситуацию обостряет то, что Россия не понимает целей и задач этих лабораторий, сказала глава ведомства на III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Соединенные Штаты в создании биологического оружия у границ России. Также он обратил внимание, что в прилегающих к лабораториям районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов.

Напомним, исходя из открытых данных, у российских границ расположено более 30 американских медцентров, где ведутся тайные биологические исследования. Вопросы возникают не только к роду деятельности этих лабораторий, но и к мерам безопасности на подобных объектах.