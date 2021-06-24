Зампред ФНПР: отстранять сотрудника в случае отказа от прививки - законная мера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отстранять сотрудников от работы в случае отказа от вакцинации от коронавирусной инфекции является законной мерой, однако работник может обжаловать данное решение в суде. Об этом рассказал зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

«По тем комментариям, которые мы получили от наших юристов, - это законно», - приводит ТАСС слова зампреда ФНПР.

Как пояснил Шершуков, данное решение законно, поскольку основывается на постановлении санитарного врача, которые вводит определенные обязательные нормы для присутствия на работе определенных категорий сотрудников.

Шершуков напомнил, что в случае, если сотрудники данные условия не выполняют, то от работы их отстраняются. Соответственно, при отстранении от работы заработная плата не будет выплачиваться. «Для возвращения к работе необходимо выполнить условия, определенные санитарным врачом, то есть, вакцинироваться», - уточнил он.

«Любое решение можно обжаловать в суде». – отмтеил он, однако, по его совам, в данном случае «положительные судебные перспективы не очень просматриваются».

Как писал сайт kp.ru, в Оперштабе в Москве ранее сообщили, что в период отстранения от работы непривитым от коронавирусной инфекции сотрудникам зарплата не начисляется, а также данный период не включается в стаж, дающий право на отпуск. Кроме того, там подтвердили, что невакцинированный сотрудник будут отстранен от должности.