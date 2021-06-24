Спасение от пробок: Власти Ленинградской области договариваются с РЖД об увеличении числа электричек на востоке Санкт-Петербурга

Власти Ленинградской области договариваются с руководством РЖД об увеличении числа электричек на Всеволожском направлении. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Администрация Ленинградской области ведет переговоры с РЖД об увеличении числа электричек на Всеволжском направлении. Из-за одновременного ремонта Рябовского и Мурманского шоссе на дорогах, ведущих из Санкт-Петербурга во Всеволожский район возникли серьезные заторы. Автомобилистам приходится стоять по два-три часа в пробках на 30-градусной жаре. Недовольство жителей привлекло внимание ЦУР Ленинградской области. Чтобы решить проблему с пробками, эксперты предлагают запустить дополнительные электропоезда из Санкт-Петербурга в область.

В социальной сети Вконтакте Центр управления Ленинградской областью поинтересовался у жителей Всеволжского района: согласны ли они на две-три недели сменить личные автомобили на электрички? Результаты опроса показали, что 42% ленинградцев готовы пересесть на общественный транспорт. Еще несколько процентов пока не определились с ответом. Примерно половина жителей района собирается, не смотря ни на что, добираться домой и на работу через пробки.

По итогам опроса администрация Ленинградской области договаривается с руководством РЖД об увеличении числа вагонов в пригородных поездах либо количества электричек на Всеволожском направлении. Власти региона также ведут переговоры с правительством Санкт-Петербурга и Упрдор «Северо-Запад» о корректировке графиков ремонтных работ на Мурманском и Рябовском шоссе, чтобы разгрузить дороги Всеволожского района. Специалисты Ленавтодора, чтобы не усугублять ситуацию, уже перенесли на август ремонт участка региональной дороги Мяглово - Всеволожск, который был изначально запланирован на начало лета.