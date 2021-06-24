Борис Джонсон: британский эсминец Defender шел в международных водах

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский эсминец Defender, шел в международных водах - агентство. По его словам, Лондон не лжет о подробностях инцидента с эсминцем у мыса Фиолент в Черном море.

«Это не соответствует имеющейся у меня информации и, согласно моему пониманию ситуации, ударная группа следовала тем маршрутом, которого и следовало ожидать, через международные воды в соответствии с международным правом», - заявил глава британского правительства.

На сайте Минобороны Великобритании говорится, что эсминец временно оторвался от группы, отправившейся в мае в семимесячный поход в Индийско-Тихоокеанский регион, чтобы «выполнить ряд собственных задач в Черном море».

Как писал сайт kp.ru, в среду, 23 июня, эсминец Defender пересек границу РФ у мыса Фиолент в Черном море, после чего его предупредили о применении оружия, однако британские военные никак не отреагировали, и были сделаны предупредительные выстрелы.

Позже в Минобороны Великобритании и посольстве королевства в Москве опровергли данные о предупредительных выстрелах. МИД РФ сообщил, что заявит послу Великобритании в России жесткий демарш из-за ситуации с эсминцем. В российском внешнеполитическом ведомстве реакцию Лондона на данную ситуацию назвали враньем в лицо.