Правительство РФ выделило родителям-одиночкам более 36 миллиардов рублей

Правительство выделило родителям-одиночкам более 36 миллиардов рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на выплаты готовящихся к рождению детей женщинам, а также более 36 миллиардов рублей - для выплат отцам и матерям-одиночкам.

По словам Мишустина, женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию и готовятся при этом стать матерьми, будут получать выплаты в размере 6 тысяч 300 рублей. Конкретная сумма зависит от региона проживания. Такую поддержку в этом году получат более 400 тысяч женщин, которые готовятся к материнству.

Еще одно пособие будет предоставлены родителям-одиночкам.

"Направим на это свыше 36 миллиардов рублей, размер такого пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка в субъекте РФ. В среднем – около 5,5 тысяч рублей в месяц. До конца года выплаты будут получать одинокие родители более чем 1 миллиона детей", - сказал он.

По словам премьера, заявку на выплаты можно будет оформить уже с 1 июля 2021 года.