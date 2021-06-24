Макрон: ЕС нужно наладить диалог с Россией для безопасности всего континента

Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

Европейскому союзу необходимо наладить диалог с Москвой для безопасности всего континента. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита Евросоюза в четверг, 24 июня, отметив, что доклад, подготовленный Еврокомиссией по отношениям между Москвой и Брюсселем позволяет двигаться вперед.

«Я считаю, что проделанная работа, доклад, который мы просили подготовить, позволяют двигаться вперед, мы поддерживаем проведение диалога с Россией для отстаивания наших европейских интересов с проявлением требовательности», - заявил французский лидер.

При это, как считает французский лидер, диалог Евросоюза с Россией не означает отказ от существующих требований к ней и не является проявлением слабости. «Этот диалог необходим для стабильности европейского континента, но мы не отступим от наших ценностей и интересов», - подчеркнул он.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангелой Меркель выдвинула инициативу проведения саммита между лидерами Европейского Союза и президентом России Владимиром Путиным, и эта идея была поддержана французским лидером. Как писал сайт kp.ru, в Кремле также положительно отнеслись в идее саммита, однако, как отметили, все обсуждение будет проходить в ЕС с участием других стран-членов, поэтому необходимо понять, есть ли согласие на этот счет в Брюсселе.