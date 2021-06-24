В США узнали об удалении сведений о первом варианте коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США узнали об удалении ранних образцов коронавируса, обнаруженного в китайском городе Ухань. Они были исключены из ключевой научной базы данных США по запросу китайской стороны, пишет газета Bloomberg со ссылкой на заявление Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Ведомство подтвердило, что удалило геномные последовательности ранних образцов COVID-19 по просьбе одного китайского ученого, предоставившего их тремя месяцами ранее.

Ученый сделал запрос в июне 2020 года. По его словам удалить образцы нужно было потому, что были предоставлены новые, которые были опубликованы в другой базе данных. По его словам, он хотел избежать возможной путаницы, если сохранится старая версия.

Подобная информация ранее поступила от вирусолога из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блума. Он заявил об исчезновении из базы данных геномных образцов вируса, собранных в Ухане в январе и феврале 2020 года.