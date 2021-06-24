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Происшествия24 июня 2021 14:44

Москвич подделал номера депутата Неверова и нахватал штрафов

Обман вскрылся, когда водителя депутата вызвали для объяснений
Елена АКИМОВА
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Москвич подделал номера депутата Неверова и нахватал штрафов

Москвич подделал номера депутата Неверова и нахватал штрафов

Фото: "КП" Архив

Предприимчивый москвич нашел выход, как бороться с дорожными штрафами и при этом ездить в свое удовольствие.

Мужчина подделал номера служебного авто лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова и стал собирать штрафы. Гонял по Москве, а потом отправился в Крым, собрав штрафы во всех попутных регионах.

Правда вскрылась, когда водителя депутата вызвали в Транспортный комбинат Управделами Президента РФ для разъяснений.

Мужчина был удивлен, ведь ни он, ни его начальник, ни служебный автомобиль в Крыму не были. Штрафы же пришли из самых разных регионов страны, причем совершенно немалые.

Когда стали разбираться с документами, нашлась нестыковка. Под указанным номером числился автомобиль BMW, а вот за депутатом закреплен Genesis.

Парламентарий написал заявление в МВД и вскоре собственника немецкой иномарки отыскали.

Водителя оштрафовали, а поддельные номера изъяли, сообщает Life.ru.