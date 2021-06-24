Биолог рассказала, как определить наличие иммунитета к коронавирусу после вакцинации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Определить вероятность повторного заражения коронавирусом после вакцинации с точностью в 100% невозможно, однако тест Architect II от компании Abbot позволяет качественно распознать наличие иммунитета к COVID-19, сообщила рофессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Тест Architect II проверен лабораторной нейтрализацией коронавируса 20 образцами плазмы от вакцинированных и переболевших и максимально быстро замеряет количество антител Как пишет биолог в своем Instagram, если тест показывает 1300 единиц антител, то значит человек почти точно защищен и от стандартного варианта COVID-19, и от индийского штамма «Дельта».

Если уровень менее 500 единиц, тогда необходимо ревакцинироваться, Уровень между 500 и 1300 единиц говорит о том, что есть защита только тяжелой формы заболевания, пишет профессор. Как отмечает Баранова, большинство поликлинических тестов неэффективны, поскольку они ориентированы на N-белок и после вакцинации всегда показывают отсутствие антител.

«Потому и врачи, и больные попадают в сети антипрививочников, ведь они по тестам четко видят, что вакцина не срабатывает. Особенно такое наблюдается в регионах», – сообщает профессор.

По словам биолога, тесты Architect II от Abbott применяются в России уже в течение месяца.

Ранее Баранова рассказала, что индийский штамм коронавируса отличается способностью быстро поражать легкие.

Сайт kp.ru писал, какие бывают тесты на коронавирус и чем они отличаются друг от друга.