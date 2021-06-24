Матвиенко предположила, что к октябрю 2021 года ситуация с коронавирусом улучшится. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что к октябрю 2021 года эпидемиологическая ситуация в России улучшится.

"Коллеги мы видим, что сейчас эпидемиологическая ситуация остается нестабильной, она меняется изо дня в день. Трудно прогнозировать, но все-таки, я полагаю, что к октябрю месяцу ситуацию улучшится", - сказала она в четверг на заседании оргкомитета третьего Евразийского женского форума.

Матвиенко отметила, что при подготовке форума необходимо учитывать различные ситуации, и разработать все возможные форматы, в которых он может пройти. Она заявила, что принимающая сторона должна гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность всем участникам и гостям мероприятия.

"Это касается и тестирования, и в случае необходимости оказания медицинской помощи и так далее. Все-таки, я надеюсь, что к октябрю ситуацию будет спокойная", - сказала она.

Матвиенко отметила, что этот вопрос должен взять на себя Роспотребнадзор. По ее словам, возможно придется создать отдельную специальную рабочую группу для мониторинга ситуации с коронавирусом на мероприятии.