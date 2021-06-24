Лавров: России неизвестны подробности предложения по проведению саммита РФ - ЕС Фото: REUTERS

Российской стороне неизвестны подробности предложения Франции и Германии по проведению саммита Россия – Евросоюз. Тема о подобной встрече всплыла впервые за много лет, возможно, это связано с прошедшим накануне саммита Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве. Такое мнение в четверг, 24 июня, выразил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.

- Мы слышали о предложении Франции и Германии. Других деталей не знаем - о чем речь, повестка, как и не знаем, согласны ли другие члены Евросоюза. При этом саммиты между Россией и ЕС проводились раньше раз в два года. Вся архитектура была разрушена в 2014 году. И с тех пор никто из коллег не затрагивал тему саммитов России и ЕС, эта тема всплыла впервые. Видимо, есть связь между саммитом в Женеве между Путиным и Байденом. Это восприняли как сигнал, возможно, что можно общаться, - сказал глава ведомства.

Напомним, вчера газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, сообщила, что президенты Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон предложили, чтобы Европейский союз рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит.