Возгорание произошло в центре для ковидных больных в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возгорание произошло в центре для больных коронавирусной инфекцией в Москве, всех пациентов уже эвакуировали из клиники. Об этом в четверг, 24 июня, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах.

Отмечается, что пожар разгорелся в доме номер 20 на улице Федосьино в российской столице.

- На территории комплексного реабилитационно-образовательного центра департамента труда и социальной защиты населения Москвы, который был переоборудован для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, произошло возгорание. Проведена полная эвакуация всех пациентов центра, около 80 человек эвакуировали, - говорится в сообщении.

Пожар в здании начался из-за возгорания мебели, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе московского ГУ МЧС России уточнили, что пожар был потушен в 15:11 по столичному времени.