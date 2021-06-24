Борис Джонсон: Могу вспомнить времена, когда отношения с Россией были намного хуже

Джонсон не считает, что инцидент с эсминцем Defender привел отношения Британии и России в исторически низшую точку Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря о возможных последствиях инцидента с британским эсминцем Defender в морских водах России, заявил, что этот случай не привел отношения двух стран к исторически низшей точке.

«Я могу вспомнить времена в своей жизни, когда все было намного хуже», – сказал британский премьер журналистам на военной базе в Хэмпшире.

По мнению Джонсона, заход эсминца Defender в российские воды соответствовал международному праву. При этом он отказался сообщить, одобрил ли он лично маршрут корабля. Также политик подчеркнул, что важным моментом является непризнание Лондоном «российской аннексии Крыма».

Как писал сайт kp.ru, в среду, 23 июня, эсминец Defender пересек границу РФ у мыса Фиолент в Черном море, после чего его предупредили о применении оружия, однако британские военные никак не отреагировали, и были сделаны предупредительные выстрелы.

Позже в Минобороны Великобритании и посольстве королевства в Москве опровергли данные о предупредительных выстрелах.

МИД РФ сообщил, что заявит послу Великобритании в России жесткий демарш из-за ситуации с эсминцем. В российском внешнеполитическом ведомстве реакцию Лондона на данную ситуацию назвали враньем в лицо.