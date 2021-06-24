Сергей Неверов прокомментировал ситуацию с поддельными номерами своей служебной машины. Фото: https://er.ru/person/1ed4923a-40b0-4e2d-b8b1-2cb3726680e5

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал ситуацию со своим служебным автомобилем. Предприимчивый москвич подделал номера авто депутата и нахватал штрафов в разных регионах страны.

Парламентарий не в курсе, по какому принципу мужчины выбирал номера для своего автомобиля. Вполне возможно, он знал, что машина с таким госномером закреплена за Неверовым и решил, что никто не станет проверять депутата.

- Мы сделали запрос в МВД, а то, не дай Бог, на той машине совершат правонарушение, преступление. Все получают, что это депутат нарушает, - рассказал Life.ru сам политик.

Депутат выразил благодарность сотрудникам полиции, которые оперативно разобрались в сложившейся ситуации.

Ранее стало известно, что москвич подделал номера служебного авто Сергей Неверова и ездил по всей стране. О случившемся стало известно, когда с водителя депутата потребовали объяснений за лихачества и штрафы.