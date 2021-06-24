Организаторы опровергли отмену музыкального фестиваля «Жара» в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Организаторы опровергли сообщения об отмене международного музыкального фестиваля «Жара» в Москве. Концерты будут продолжаться без зрителей. Об этом официальные представитель фестиваля сообщили сайту kp.ru в четверг, 24 июня.

Накануне СМИ сообщили, что музыкальный фестиваль «Жара» в российской столице якобы отменен из-за ограничений, которые власти ввели на фоне распространения коронавируса.

- Концерты продолжаться без зрителей. Будет вестись телесъемка фестивальных концертов. Сейчас решаем – может пустим немого зрителей, сколько разрешено». Звезды вне сцены будут носить маски, несмотря на то, что многие уже переболели или привились. Организаторы будут следить и за соблюдением социальной дистанции. Билеты зрители могут обменять или сдать, - говорится в сообщении.

Напомним. Фестиваль стартует 24 июня в концертном зале «Крокус Сити Холл» и продлится до 27 июня 2021.