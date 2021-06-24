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Общество24 июня 2021 15:57

Реаниматолог объяснил, как определить солнечный удар

Врач рассказал, как оказать первую помощь при перегреве
Елена АКИМОВА
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Реаниматолог объяснил, как определить солнечный удар

Реаниматолог объяснил, как определить солнечный удар

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальная жара в европейской части России доводит многих до солнечного удара. Врач — анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов перечислил признаки опасного перегрева и рассказал, как оказать первую помощь в такой ситуации.

Основными признаками солнечного или теплового удара являются слабость, головокружение, головная боль, иногда тошнота, рвота и потеря сознания.

Чем взрослей пациент, тем выше риск для жизни. У людей с патологией сердца и сосудов может осложниться течение гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, атеросклероза. Снижаются компенсаторные возможности организма, то есть, способности приспособиться под вредную среду.

- Необходимо избегать активного солнца, делать дела утром и вечером. Если нужно быть на улице, то выбирать светлую одежду и головной убор. Не лишним взять с собой воды и мочить голову, чтобы немного охладиться. Летом нужно пить, как можно больше жидкости, - говорит врач в беседе с NEWS.ru.

Врач советует не убивать здоровье в жару на огороде. Никакой урожай не стоит потерянного здоровья.

Если же человек почувствовал себя плохо, его нужно перенести в тень, обложить холодом шею, подмышки и пах в качестве первой помощи. Подойдут любые подручные средства, раже пельмени из морозилки, обернутые полотенце. Пострадавшего можно укрыть мокрой тканью – это позволит снизить температуру тела.

Нужно обеспечить приток свежего воздуха и вызвать скорую помощь.