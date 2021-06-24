Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 июня 2021 16:17

Рестораторы поддержали решение о временном исключении летних веранд из «бесковидных зон»

Свободно посещать открытые площадки можно будет до 12 июля
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Свободно посещать открытые площадки можно будет до 12 июля

Свободно посещать открытые площадки можно будет до 12 июля

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперты по ресторанному бизнесу оценили решение временно исключить из «бесковидных зон» летние веранды. Согласно распоряжению столичных властей, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания - это прививка, антитела после болезни, или отрицательный тест. Доказать защиту можно с помощью QR-кода. Для летних веранд сделали исключение: им разрешили работать без кодов до 12 июля.

- Это облегчит ситуацию, потому что люди не успевают привиться, получить QR-коды, и хоть куда-то их надо пустить. В этом есть, безусловно, плюс, - сказал Life.ru Сергей Миронов, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве.

Несмотря на отсрочку, он склонен полагать, что целесообразнее было бы вовсе не вводить ограничения для веранд. Но ситуация с QR-кодами определенно лучше, чем полная приостановка работы.

- Это возможность для части ресторанов, у кого есть летние веранды, сохранить выручку и пережить летний сезон. В летний период заведения с верандой это спасет. Падение выручки будет незначительным, - заключил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

QR-код можно получить с помощью сайта Госуслуги уже сейчас, с 25 июня он будет доступен в электронной медкарте или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» (в разделе «Цифровой сертификат»). Также легко это будет сделать с полной учетной записью на mos.ru – нужно зайти в личный кабинет.