Рестораторы поддержали решение о временном исключении летних веранд из «бесковидных зон»

Свободно посещать открытые площадки можно будет до 12 июля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперты по ресторанному бизнесу оценили решение временно исключить из «бесковидных зон» летние веранды. Согласно распоряжению столичных властей, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания - это прививка, антитела после болезни, или отрицательный тест. Доказать защиту можно с помощью QR-кода. Для летних веранд сделали исключение: им разрешили работать без кодов до 12 июля.

- Это облегчит ситуацию, потому что люди не успевают привиться, получить QR-коды, и хоть куда-то их надо пустить. В этом есть, безусловно, плюс, - сказал Life.ru Сергей Миронов, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве.

Несмотря на отсрочку, он склонен полагать, что целесообразнее было бы вовсе не вводить ограничения для веранд. Но ситуация с QR-кодами определенно лучше, чем полная приостановка работы.

- Это возможность для части ресторанов, у кого есть летние веранды, сохранить выручку и пережить летний сезон. В летний период заведения с верандой это спасет. Падение выручки будет незначительным, - заключил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

QR-код можно получить с помощью сайта Госуслуги уже сейчас, с 25 июня он будет доступен в электронной медкарте или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» (в разделе «Цифровой сертификат»). Также легко это будет сделать с полной учетной записью на mos.ru – нужно зайти в личный кабинет.