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Политика24 июня 2021 16:33

Слуцкий: Россия не намерена выполнять резолюцию ПАСЕ по Крыму

Документ является верхом абсурда, заявил парламентарий
Абдулла ШАКИРОВ
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Слуцкий заявил, что Россия не намерена выполнять резолюцию ПАСЕ по Крыму

Слуцкий заявил, что Россия не намерена выполнять резолюцию ПАСЕ по Крыму

Фото: REUTERS

Россия на намерена выполнять резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по Крыму, предписывающую не применять российское законодательство на территории полуострова, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

С юридической точки зрения резолюция ПАСЕ – верх абсурда, написал парламентарий в своем Telegram-канале. Он призвал Ассамблею «прекратить штамповать решения, исполнять которые Россия заведомо не будет в силу их противоречия Конституции РФ и национальному праву».

Слуцкий отметил, что резолюция по Крыму – очередная демонстрация двойных стандартов ПАСЕ. Когда Ассамблея откажется от действующей политики в отношении России, «диалог, возможно, будет вестись с более конструктивных позиций», заключил депутат.

Как сказано в резолюции ПАСЕ, России не следует применять в Крыму ее законодательство, в том числе в области терроризма и экстремизма, и рекомендуется использовать законы, действующие на Украине. Кроме того, документ призывает «освободить лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму в связи с неправомерным применением российского законодательства в Крыму».

Как писал сайт kp.ru, Евросоюзе принял решение продлить санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2022 года. Рестрикции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, гражданам и предприятиям из ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Санкции также ограничивают торговлю, туризм и инвестиции в регион.