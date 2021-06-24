Зеленский продлил на три года санкции против банков России Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский на три года продлил действия санкций против десятков банков России, в том числе Сбербанка, Газпромбанка ВТБ, а также против Центрального республиканского банка ДНР и Государственного банка ЛНР. Об этом в четверг, 24 июня, говорится в указе главы Украины, опубликованном на его официальном сайте.

- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», - говорится в документе, подписанном Владимиром Зеленским.

В «черный список» также попали ряд платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим». Ограничительные меры против банковских организаций продлены на три года.

Как писал сайт kp.ru, накануне украинский Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против генерального директора российской государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.