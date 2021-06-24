Зеленский продлил на три года санкции против российских телеканалов Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о продлении на три года санкций против российский телевизионных каналов, в том числе против «России 24», «РТР-Планеты», НТВ и «Первый канал. Всемирная сеть». Об этом в четверг, 24 июня, говорится в указе украинского лидера, опубликованном на его официальном сайте.

- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), - говорится в указе.

Санкции также коснулись открытого акционерного общества «Первый канал. Всемирная сеть». Помимо блокировки активов компании запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. Кроме того, Владимир Зеленский своим указом продлил санкции в отношении компании «Вертолеты России», нескольких благотворительных фондов, конструкторских бюро.

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина сегодня также продлила еще на три года действие санкций в отношении некоторых банков России. В «черный список» попали в том числе Газпромбанк и Сбербанк.