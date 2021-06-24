Зеленский продлил на три года санкции против ряда российских авиакомпаний. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие ограничений в отношении ряда российских авиакомпаний. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы Украины.

В списке ограничений оказались также "Государственная авиакомпания "224 летный отряд", "Авиакомпания "ВИМ-АВИА", "Авиакомпания "Донавиа", "Авиакомпания "Когалымавиа", "Оренбургские авиалинии", федеральное государственное бюджетное учреждение "Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента Российской Федерации, авиакомпании "Россия", "Икар", "Уральские авиалинии" и другие.

Ранее в марте Зеленский уже ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года рестрикций против некоторых российских банков.

В список санкций также попали и 55 юридических лиц и три физических лица, в их числе основатели "Севастопольского морского банка" Александр и Лидия Анненковы, а также судебный пристав-исполнитель управления федеральной службы судебных приставов по Крыму Роман Святый.