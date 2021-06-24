Эпидемиолог Минздрава считает, что дети также нуждаются в вакцинации от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил, что дети так же, как и взрослые, нуждаются в вакцинации от коронавируса.

"Конечно, я поддерживаю эти рекомендации ... и в вакцинации нуждаются, если применительно к коронавирусной инфекции, не только взрослые, пожилые, не только лица с хроническими заболеваниями, но и дети, подростки, поскольку они, мы знаем хорошо, что переносят инфекцию легко, стерто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска", - сказал он на круглом столе на тему "Детское здравоохранение: как повысить доступность инновационных технологий и профилактических мер" в Совете Федерации.

Таким образом Брико прокомментировал решение ВОЗ по включению детей и подростков в число тех, кого надо вакцинировать от коронавирусной инфекции.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ученые подали документы на разрешение по проведению исследований применения вакцины "Спутник V" среди детей. Он отметил, что в тестировании, а в дальнейшем и вакцинации, смогут принять участие подростки с 12 лет.