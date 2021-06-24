Хуснуллин предложил заменить мигрантов на стройках неработающими пенсионерами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил для мобилизации трудовых кадров в российской строительной отрасли рассмотреть возможность привлечения в нее уже не работающих пенсионеров. Он отметил, что трудовых ресурсов сейчас не хватает.

"При этом надо понимать еще, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов… Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров", - сказал Хуснуллин, выступая на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

Он отметил, что многие регионы нашей страны борются за трудовые ресурсы. Хуснуллин рассказал, что во времена Советского Cоюза для разрешения сложных задач по проектированию метро собирали проектировщиков, которые уже в том числе были на пенсии.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников внес предложение об использовании трудовой силы заключенных в сферах, где обычно задействуют мигрантов. СК РФ одобрил предложение Калашникова, отметив, что это может стать хорошей профилактикой преступности.