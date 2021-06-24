Более 50 человек могут находиться под завалами рухнувшей многоэтажки во Флориде Фото: REUTERS

Более 50 человек могут находиться под завалами обрушившегося многоэтажного здания в американском городе Серфсайд в штате Флорида. Об этом в четверг, 24 июня, сообщила представитель властей округа Майами-Дейд Салли Хейман.

12-этажное строение в районе 88-улицы и Коллинз Авеню рухнуло сегодня днем, известно по меньшей мере об одном погибшем. Сейчас на месте происшествия работают свыше 80 бригад пожарно-спасательной службы, и сотрудники полиции

Спасатели завершили поисковые работы и приступили к разбору завалов Фото: REUTERS

- Под завалами многоэтажки могут оставаться свыше 50 человек. По последним данным, примерно столько людей пока что остаются ненайденными. Они не выходили на связь со спасателями по телефону или иным образом. Не исключаем, что некоторые из них в момент частичного обрушения здания могли находиться за его пределами, - отметила Салли Хейман в интервью телекомпании CNN.

Представитель властей округа добавила, что спасатели уже закончили поисковые работы на поверхности и приступили к разбору завалов. Сейчас в районе ограничено движение транспорта, причины происшествия пока что не установлены.