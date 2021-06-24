В ООН призвали снизить напряженность после инцидента с эсминцем Defender. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию с британским эсминцем Defender в Черном море.

"Мы видели сообщения об этом. Мы хотели бы видеть снижение напряженности любым возможным способом", - сказал он на брифинге, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать инцидент 23 июня.

Напомним, что днем ранее британский эсминец Defender нарушил государственные границы России в Черном море и прошел в территориальные воды на три километра, приблизившись к мысу Фиолент в Крыму. Команда британского корабля получила несколько предупреждений от российской береговой охраны, но не отреагировала на них. По ходу эсминца были сброшены три осколочно-фугасные авиабомбы. После этого корабль покинул территориальные воды РФ.

В связи с инцидентом в МИД РФ был вызвал военный атташе и посол Британии для разъяснения ситуации.

В Британском военном ведомстве опровергли информацию Минобороны России о нарушении границ. Было заявлено, что эсминец двигался в международных водах Украины, а обстрелов по кораблю со стороны российских кораблей и самолетов не было. Однако позднее капитан судна подтвердил описанные российским военным ведомством события четверга.

В Москве отметили, что действия британцев схожи с провокацией.