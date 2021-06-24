Россия и Египет согласовывают вопросы безопасности для возобновления чартерных рейсов Фото: Иван ВИСЛОВ

Российская и египетская стороны согласовывают вопросы безопасности для возобновления чартерных рейсов между государствами. Ведется подготовка указа президента России об отмене ограничений на авиасообщение. Об этом в четверг, 24 июня, сообщил в ходе беседы с журналистами глава российского министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр также выразил надежду, что переговоры между Россией и Египтом по поставкам самолетов SSJ и МС-21 будут более активными после возобновления чартеров на египетские курорты.

- В настоящее время согласовываются технические вопросы, готовится согласование указа президента. Думаю, наши коллеги из Минтранса и соответствующих служб, занимающиеся вопросами авиационной безопасности, в скором времени доработают с коллегами из Египта, - сообщил Денис Мантуров.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российские авиакомпании ожидают возобновления регулярного авиасообщения, а позднее чартерного авиасообщения с аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха в начале июля этого года.