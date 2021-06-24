Минтруд РФ объяснил правила получения пособий для будущих мам и одиноких родителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российское министерство труда объяснило правила получения пособий для будущих мам, которые находятся в трудной финансовой ситуации, и одиноких родителей. Неработающие мамы смогут получать пособие, если соблюдено правило нулевого дохода, то есть в период, за который оцениваются доходы семьи, у ее членов был заработок или объективные причины его отсутствия. Об этом в четверг, 24 июня, говорится на официальном сайте Минтруда России.

Напомним, с 1 июля этого года в России начинается прием заявлений на выплату для будущих мам и одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.

- Женщины, не работающие в момент обращения за пособием, также могут его получать, если соблюдено правило нулевого дохода. Пособие смогут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности в случае, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума в российском субъекте, - говорится в сообщении.

Пособие будет выплачиваться каждый месяц с места постановки на учет за полный месяц. Если будущая мама встала на учет до 1 июля, то она тоже может подать заявление на выплату.

Для одиноких родителей пособие предоставляется, если доход в семье составляет менее прожиточного минимума. При этом уплата алиментов не является причиной для отказа в пособии.

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