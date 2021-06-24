Роструд объяснил, могут ли на законных основаниях отстранить от работы за отказ вакцинироваться

Отсутствие профилактических прививок может стать основанием для отказа принять на работу или отстранения от работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Трудовом кодексе России есть положение, которое предусматривает возможность отстранить сотрудника от работы, если он отказывается от вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в публикации на сайте Роструда.

Уточнятся, что отсутствие профилактических прививок может стать основанием для отказа принять человека на работу или отстранения от работы, если выполнение служебных обязанностей связано с риском заразиться инфекционным заболеванием.

Ведомство поясняет, что это – нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», где указано, что «отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями». То есть, работодатель имеет право на законных основаниях отстранить отказавшегося прививаться сотрудника от работы, если речь идет о риске распространения коронавируса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обязательная вакцинация от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и некоторых других сфер была объявлена еще 16 июня.