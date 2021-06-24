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Общество24 июня 2021 23:26

Роструд объяснил, могут ли на законных основаниях отстранить от работы за отказ вакцинироваться

Отсутствие профилактических прививок может стать основанием для такого решения, если работа связана с риском заразиться
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Отсутствие профилактических прививок может стать основанием для отказа принять на работу или отстранения от работы

Отсутствие профилактических прививок может стать основанием для отказа принять на работу или отстранения от работы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Трудовом кодексе России есть положение, которое предусматривает возможность отстранить сотрудника от работы, если он отказывается от вакцинации против коронавируса. Об этом говорится в публикации на сайте Роструда.

Уточнятся, что отсутствие профилактических прививок может стать основанием для отказа принять человека на работу или отстранения от работы, если выполнение служебных обязанностей связано с риском заразиться инфекционным заболеванием.

Ведомство поясняет, что это – нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», где указано, что «отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями». То есть, работодатель имеет право на законных основаниях отстранить отказавшегося прививаться сотрудника от работы, если речь идет о риске распространения коронавируса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обязательная вакцинация от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и некоторых других сфер была объявлена еще 16 июня.