Улицы Москвы в жару начали чаще поливать водой

Фото: Иван МАКЕЕВ

Солнце, что ты делаешь? Давай полегче! Вторую неделю Москва плавится от адской жары. Коммунальные службы каждый день устраивают городу спа-процедуры, чтобы хоть немного стало легче дышать.

- Температура воздуха в столице доходит до плюс 36 градусов и выше, поэтому мы начали усиленную промывку улиц, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Теперь поливаем дороги водой пять раз в течение суток (раньше 3 раза в день. - Прим. авт.). Это даёт положительные результаты.

По его словам, охлаждением города занимаются сейчас более двух тысяч поливомоечных машин, в том числе и специально переоборудованная техника.

- В такую жаркую погоду строго следим за пожарной безопасностью, - отметил заммэра. - Этим занимаются все сотрудники столичного управления МЧС, департамента по делам гражданской обороны и сводный отряд поливомоечных машин. Мы готовы к ликвидации возможных возгораний. В том числе находимся постоянно на связи с нашими коллегами в Московской, Владимирской, Рязанской и других соседних областях. Если уж там начнутся пожары, Москва придёт на помощь. Главное, чтобы город не пострадал от жары, чтобы не было задымления.

Коммунальные службы отдельно ухаживают в жару за цветниками, газонами и растениями вдоль магистралей.

- Их поливают ночью, особенно следим за посадками прошлого года и этой весны, - уточнил Бирюков. - При этом воду для них берём из открытых водоемов.

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