Открылся сервис, где можно получить QR-код для посещения «бесковидных» ресторанов в Москве

В «бесковидных» ресторанах можно находиться без масок и перчаток, не использовать санитайзеры, на входе не измеряют температуру Фото: Алиса ТИТКО

На сайте мэра и правительства Москвы открылся сервис immune.mos.ru, с помощью которого москвичи и гости столицы могут получить QR-код для посещения «бесковидных» ресторанов.

«Организации могут запрашивать у посетителей QR-код, подтверждающий статус вакцинации, переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста», - говорится на главной странице сервиса.

Пользователю нужно выбрать одну из двух кнопок – для россиян и для иностранцев. Сотрудники «бесковидных» ресторанов будут проверять QR-коды на входе, сверяя данные с паспортом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с июня в столице начали открываться первые заведения общепита, свободные от ковида. Туда не будут пускать посетителей без прививок против коронавируса, а прошедшие вакцинацию посетители в таких кафе и ресторанах могут находиться без масок и перчаток.