Умер Александр Лесков, актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Александр Лесков. Кадр фильма «Улицы разбитых фонарей-3» (2001)

В четверг, 24 июня, стало известно, что на 74-м году жизни умер Александр Лесков – советский и российский актер, известный зрителям по ролям в таких популярных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Гончие» и «Спецназ».

«Не стало актера Александра Лескова. Он скоропостижно скончался на 74-м году жизни», - сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Причина смерти артиста не называются.

СПРАВКА «КП»

Александр Лесков родился 13 мая 1948 года. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), с 1978 года служил в Ленинградском академическом театре комедии имени Н.П. Акимова. Потом он выступал на подмостках многих театров, включая Малый драматический — Театр Европы, Большой драматический, Ленком.

Широкую известность актер получил благодаря работам в кино. Александр Лесков, в частности, снимался в фильмах «Юнкера» и «Чёрный ворон».