Последние новости на утро 25 июня 2021: Решение о проходе британского эсминца у Крыма принимал Борис Джонсон

«КП» – о последних новостях на утро 25 июня 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 25 июня 2021 года. Решение о том, что британский эсминец Defender должен пройти вблизи берегов Крыма, было принято премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а командир корабля узнал об этом только за два дня до нашумевшего инцидента в Черном море. Об этом сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны Соединенного Королевства. По словам собеседника издания, маршрут корабля стал причиной спора между двумя министрами – главами МИД и Минобороны Домиником Раабом и Беном Уоллесом, который и выступил с этой идеей. В итоге окончательное решение принимал Джонсон.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что после объявления о введении жестких ограничений из-за коронавируса в Краснодарском крае россияне стали массово отменять туры на курорты Кубани, потому что многие не успевают получить сертификат о вакцинации до 1 августа.